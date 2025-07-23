Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на его брифинг журналистам, передает 24 Канал. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет ничего против акций протеста против закона о НАБУ и САП, если они проходят в рамках закона.

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Что говорит Генпрокурор и как реагирует на протесты?

Между тем он подтвердил, что САП станет частью Офиса Генпрокурора, но с функциональной независимостью.

Он прокомментировал массовые акции протеста, которые состоялись в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах из-за принятия законопроекта №12414, который, по мнению общественности, угрожает независимости НАБУ и САП.

Если не нарушается закон, почему бы и нет,

– заявил Кравченко журналистам на брифинге.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла противоречивый законопроект, который, по данным Transparency International Ukraine, разрушает ключевые гарантии независимости антикоррупционных органов. Документ предоставляет Генпрокурору полномочия:

забирать дела у НАБУ и передавать их другим органам;

фактически управлять САП и перепоручать полномочия другим прокурорам;

предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ;

самостоятельно закрывать дела топ-чиновников.

Кравченко попытался успокоить общественность, отметив, что Специализированная антикоррупционная прокуратура станет частью Офиса Генпрокурора, однако сохранит функциональную независимость.

Он также отметил, что обыски в НАБУ – часть "эффективного подхода к расследованиям", и подчеркнул, что имеет полномочия подписывать подозрения по делам топ-чиновников.