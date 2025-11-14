Такое предположение Ярослав Железняк высказал, комментируя указ президента о введении персональных санкций СНБО против Миндича и Цукермана, где их идентифицируют как граждан Израиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.
Действительно ли Миндича и Цукермана могли лишить гражданства?
Железняк убежден, что история о санкциях не сильно будет помогать следствию как минимум потому, что сторона защиты – адвокаты Миндича и Цукермана, будут говорить, что это политическое преследование. Он также отметил, что оба сейчас находятся в Тель-Авиве и что они "были и являются гражданами Израиля".
Я могу предполагать, из-за отсутствия одного номера указа президента, что и Миндич, и Цукерман были лишены украинского гражданства. Но в любом случае, насколько я имею информацию, Израиль достаточно активно выдает своих граждан, и в этом случае там есть заинтересованность не только НАБУ и САП, а есть заинтересованность американского ФБР,
– добавил нардеп.
Железняк напомнил, что фигуранты операции "Мидас" вероятно "использовали американскую юрисдикцию, США, чтобы отмывать деньги, а это уже не только преступлением в рамках Украины, а и федеральным преступлением".
Стоит заметить, что на сайте президента Украины среди обнародованных публичных указов действительно пропущен один номер: документ о санкциях против Миндича и Цукермана имеет № 843, тогда как предыдущий – № 841.
Обычно указы о лишении гражданства не публикуют, поскольку они содержат персональные данные. Однако о некоторых из таких решений представители Офиса президента могут сообщить публично.
Коррупция в сфере энергетики: коротко о главном
10 ноября НАБУ провело обыски у Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко. Также обыски проводились в Энергоатоме. По данным СМИ, Миндич и братья Цукерманы выехали из Украины накануне этого.
НАБУ выяснило, что действующие и бывшие должностные лица, известный бизнесмен и другие участники создали преступную организацию, которая влияла на работу государственных компаний, в частности Энергоатома.
Поставщиков Энергоатома заставляли отдавать 10 – 15% от контракта, чтобы избежать задержек платежей или не потерять статус поставщика. Деньги от откатов проходили через офис в центре Киева, который легализовал около 100 миллионов долларов. За свои услуги посредники брали процент от этих сумм.
Расследование длилось более 15 месяцев. Правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и регионах, изъяли документы и крупные суммы наличных. Детективы задержали 5 человек и объявили подозрение 7 участникам группировки.
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана из-за подозрений в "отмывании" денег по делу о хищении в Энергоатоме. Санкции включают полный перечень ограничений, в частности блокирование активов, запрет на вывод капиталов, запрет участия в приватизации и тому подобное.