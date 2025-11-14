Такое предположение Ярослав Железняк высказал, комментируя указ президента о введении персональных санкций СНБО против Миндича и Цукермана, где их идентифицируют как граждан Израиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.

Действительно ли Миндича и Цукермана могли лишить гражданства?

Железняк убежден, что история о санкциях не сильно будет помогать следствию как минимум потому, что сторона защиты – адвокаты Миндича и Цукермана, будут говорить, что это политическое преследование. Он также отметил, что оба сейчас находятся в Тель-Авиве и что они "были и являются гражданами Израиля".

Я могу предполагать, из-за отсутствия одного номера указа президента, что и Миндич, и Цукерман были лишены украинского гражданства. Но в любом случае, насколько я имею информацию, Израиль достаточно активно выдает своих граждан, и в этом случае там есть заинтересованность не только НАБУ и САП, а есть заинтересованность американского ФБР,

– добавил нардеп.

Железняк напомнил, что фигуранты операции "Мидас" вероятно "использовали американскую юрисдикцию, США, чтобы отмывать деньги, а это уже не только преступлением в рамках Украины, а и федеральным преступлением".

Стоит заметить, что на сайте президента Украины среди обнародованных публичных указов действительно пропущен один номер: документ о санкциях против Миндича и Цукермана имеет № 843, тогда как предыдущий – № 841.

Обычно указы о лишении гражданства не публикуют, поскольку они содержат персональные данные. Однако о некоторых из таких решений представители Офиса президента могут сообщить публично.

