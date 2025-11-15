Бизнесмен имел все документы, которые позволяют пересекать границу во время действия военного положения. Кроме, того пограничники не получали никаких указаний от правоохранителей для ограничения выезда этому гражданину. Как установили журналисты, в 2:09 10 ноября Тимур Миндич выехал из Украины. Утром того же дня у него прошли обыски, передает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Как Миндич выехал из Украины?

Чтобы сбежать из Украины, Миндич воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс". Он пересек границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350.

СМИ выяснили, что автомобиль принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем компании "ТаймЛюкс". Мужчина владеет автопарком из трех машин, используемых для перевозок – это Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.

Справка: Фирма "ТаймЛюкс" зарегистрирована во Львове в мае 2025 года. У компании нет в собственности недвижимости или транспорта, только лицензия на внутренние и международные пассажирские перевозки. Из ее соцсетей видно, что услуги предоставляли еще до официальной регистрации – вероятно, через ФЛП Максима Вовка.

Другим совладельцем фирмы-перевозчика является Эльдар Асадулаев, который работал в западном региональном управлении ГПСУ и в одном из приложений по проверке номеров обозначен как "начальник отдела борьбы с контрабандой Пограничная служба".

В комментарии "Схемам" Максим Вовк объяснил, что компания не проверяет документы пассажиров, ведь это делают государственные органы на границе. На уточнение, знаком ли он с Миндичем, мужчина ответил отрицательно. Его бизнес-партнер Эльдар Асадулаев сказал, что впервые об этом слышит, после чего завершил разговор.

К слову, нардеп Ярослав Железняк уверен, что Тимур Миндич вместе со своим сообщником – Александром Цукерманом – находятся в Тель-Авиве и оба являются гражданами Израиля.

Что известно о деле Миндича?