Фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук поділився з шанувальниками, що зазнав контузії через пляшку газованої води. Про інцидент він розповів на особистій сторінці в інстаграмі.
До слова Хвороба зі мною до кінця життя, – відомий режисер зізнався, як почувається після операції
Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Декілька днів тому. У Києві в гримерці відкривав пляшку кока-коли й металевий корок під тиском влетів в ліве око.. Ніколи не думав, що так може бути. Добре, що око ціле,
– розповів Олег Собчук.
Співак показав своє фото на огляді в лікаря. Він додав, що скоро повернеться до роботи.
Олег Собчук / Фото з інстаграму артиста
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