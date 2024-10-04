Водночас на нього ще чекають два хірургічних втручання. Про свій стан Олексій розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Так, з'ясувалось, що режисер вже успішно переніс трансплантацію кісткового мозку, але ця процедура є лише початковим етапом його лікування. У майбутньому заплановані дві операції із заміни суглобів. Водночас вони зазвичай функціонують в середньому від 5 до 10 років, а тоді потребуватимуть подальшої заміни.

Зробили першу операцію, повинні зробити ще дві операції. Тому що спочатку міняють один суглоб, потім ти стабілізуєшся, і міняють інший суглоб. Ця хвороба зі мною до кінця життя. Цей суглоб працює в середньому 5-8-10 років. Через 5-8-10 років мені ці два суглоби знову потрібно міняти,

– зазначив Залевський.

Інтерв'ю з Олексієм Залевським: дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу Олексія Залевського

Лікарі діагностували у відомого дизайнера некроз кісток – стан, який характеризується руйнуванням кісткової тканини, що погіршує функціональність суглобів. Без своєчасної операції на стегні Олексій міг би бути прикутим до ліжка до кінця свого життя.