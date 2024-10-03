Крім того, розповів, у яких зараз стосунках перебуває з виконавицею. Про це Олексій зізнався в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Так, з'ясувалося, що знайомство Залевського та Могилевської було не з найприємніших.

Вона виграла тоді тільки "Слов'янський базар" і приїхала така прима-королева. Для обкладинки якогось журналу була така ідея, що Наталка сидить на світанку на дорозі. Я малюю їй очі, а вона: "Як ви красите, це жахливо, так не красять, так не модно, не актуально",

– поділився Олексій.

Водночас з часом їхні стосунки покращилися. Вони стали більш тісно спілкуватися під час співпраці над проєктом "Шанс". Згодом це переросло в дружбу, і співачка та дизайнер навіть деякий час відзначали свята разом.

Ми ходили один до одного в гості, ходили на Новий рік, на святкування різні. А потім вона якось так різко все відключила і все,

– розповів режисер.

Інтерв'ю з Олексієм Залевським: дивіться відео онлайн

Чи спілкуються зараз Могилевська та Залевський

Олексій поділився, що більше не підтримує зв'язок зі співачкою.

Водночас зауважимо, після того, як дизайнер в інтерв'ю розповів про те, що страждає на некроз кісток і потребує операцій, Могилевська поширила збір на його лікування у своєму інстаграмі.