Видання The Guardian зібрало деякі факти про Меланію з документального фільму. Детальніше – у матеріалі.

Усі співробітники Меланії Трамп одягаються так само як вона

З поваги до Меланії Трамп усі її співробітники переважно носять чорний одяг. Однак, наприклад, дизайнер інтер'єрів одягає костюм-трійку верблюжого кольору.

Перша леді США не любить мішкуватий одяг

Близько 30% фільму присвячено приміркам інавгураційного вбрання Меланії. Вона віддає перевагу обтислим речам. Здебільшого першу леді США можна побачити на публіці у строгих образах.

Моє творче бачення завжди чітке, і я зобов'язана поділитися ним зі своєю командою, щоб вони могли втілити його в життя,

– зазначала Трамп у стрічці.

Дональд і Меланія Трамп на інавгурації / Фото Getty Images

Меланія – талановита дизайнерка інтер'єрів

Важливо, щоб позачасова елегантність пронизувала кожен елемент,

– говорила Меланія про планування одного з балів.

Вона схвалювання розсилку запрошень, що були у великих червоних конвертах. На стіні кабінету першої леді США висить картина Ренуара "Ложа", проте оригінал зберігається в галереї Курто в Лондоні.

Дональд і Меланія Трамп – дуже близькі

Ніхто не витримав того, що він витримав за останні кілька років,

– говорила Меланія Трамп про чоловіка.

Водночас більшу частину фільму Дональд і Меланія були не разом. Одного разу президент США зателефонував дружині, щоб похвалитися якоюсь великою внутрішньополітичною перемогою.

Чудово, молодець,

– сказала вона.

Президент і перша леді США / Фото Getty Images

Її улюблений артист – Майкл Джексон

Я якось зустрілася з ним разом із Дональдом. Він був дуже милим, дуже приємним,

– розповідала перша леді США режисеру фільму Бретту Ратнеру, коли вони їхали у лімузині до резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

Улюбленими піснями Меланії є Billie Jean та Thriller.

Меланія Трамп – не аполітична

Меланія Трамп зробила низку заяв про свої амбіції на посаді. Вона прагне "зламати всі норми", повністю переосмислити роль першої леді та подумати про те, як законодавці могли б краще виконувати свою роботу.