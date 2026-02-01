Видання The Guardian зібрало деякі факти про Меланію з документального фільму. Детальніше – у матеріалі.

З поваги до Меланії Трамп усі її співробітники переважно носять чорний одяг. Однак, наприклад, дизайнер інтер'єрів одягає костюм-трійку верблюжого кольору.

Близько 30% фільму присвячено приміркам інавгураційного вбрання Меланії. Вона віддає перевагу обтислим речам. Здебільшого першу леді США можна побачити на публіці у строгих образах.

Моє творче бачення завжди чітке, і я зобов'язана поділитися ним зі своєю командою, щоб вони могли втілити його в життя,
– зазначала Трамп у стрічці.

Дональд і Меланія ТрампДональд і Меланія Трамп на інавгурації / Фото Getty Images

Важливо, щоб позачасова елегантність пронизувала кожен елемент,
– говорила Меланія про планування одного з балів.

Вона схвалювання розсилку запрошень, що були у великих червоних конвертах. На стіні кабінету першої леді США висить картина Ренуара "Ложа", проте оригінал зберігається в галереї Курто в Лондоні.

Ніхто не витримав того, що він витримав за останні кілька років,
– говорила Меланія Трамп про чоловіка.

Водночас більшу частину фільму Дональд і Меланія були не разом. Одного разу президент США зателефонував дружині, щоб похвалитися якоюсь великою внутрішньополітичною перемогою.

Чудово, молодець,
– сказала вона.

Меланія і Дональд ТрампПрезидент і перша леді США / Фото Getty Images

Я якось зустрілася з ним разом із Дональдом. Він був дуже милим, дуже приємним,
– розповідала перша леді США режисеру фільму Бретту Ратнеру, коли вони їхали у лімузині до резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

Улюбленими піснями Меланії є Billie Jean та Thriller.

Меланія Трамп зробила низку заяв про свої амбіції на посаді. Вона прагне "зламати всі норми", повністю переосмислити роль першої леді та подумати про те, як законодавці могли б краще виконувати свою роботу.