Издание The Guardian собрало некоторые факты о Мелании из документального фильма. Подробнее – в материале.
Все сотрудники Мелании Трамп одеваются так же как она
Из уважения к Мелании Трамп все ее сотрудники преимущественно носят черную одежду. Однако, например, дизайнер интерьеров одевает костюм-тройку верблюжьего цвета.
Первая леди США не любит мешковатую одежду
Около 30% фильма посвящено примеркам инаугурационного наряда Мелании. Она отдает предпочтение облегающим вещам. В основном первую леди США можно увидеть на публике в строгих образах.
Мое творческое видение всегда четкое, и я обязана поделиться им со своей командой, чтобы они могли воплотить его в жизнь,
– отмечала Трамп в ленте.
Дональд и Мелания Трамп на инаугурации / Фото Getty Images
Мелания – талантливый дизайнер интерьеров
Важно, чтобы вневременная элегантность пронизывала каждый элемент,
– говорила Мелания о планировании одного из балов.
Она одобряла рассылку приглашений, что были в больших красных конвертах. На стене кабинета первой леди США висит картина Ренуара "Ложа", однако оригинал хранится в галерее Курто в Лондоне.
Дональд и Мелания Трамп – очень близки
Никто не выдержал того, что он выдержал за последние несколько лет,
– говорила Мелания Трамп о муже.
В то же время большую часть фильма Дональд и Мелания были не вместе. Однажды президент США позвонил жене, чтобы похвастаться какой-то большой внутриполитической победой.
Замечательно, молодец,
– сказала она.
Президент и первая леди США / Фото Getty Images
Ее любимый артист – Майкл Джексон
Я как-то встретилась с ним вместе с Дональдом. Он был очень милым, очень приятным,
– рассказывала первая леди США режиссеру фильма Бретту Ратнеру, когда они ехали в лимузине в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго.
Любимыми песнями Мелании являются Billie Jean и Thriller.
Мелания Трамп – не аполитична
Мелания Трамп сделала ряд заявлений о своих амбициях на посту. Она стремится "сломать все нормы", полностью переосмыслить роль первой леди и подумать о том, как законодатели могли бы лучше выполнять свою работу.