Такую информацию она сообщила в четверг, 29 января, в рамках интервью для Fox Business. Об этом пишет Newsweek.

Что Путин ответил Мелании Трамп?

Жена президента США сообщила во время разговора, что получила личный ответ от Владимира Путина на свой прошлогодний запрос, ее представители и в дальнейшем поддерживают контакт с российской стороной.

Согласно обнародованной информации, речь идет о том же обращении, в котором она просила российского диктатора поспособствовать защите детей, рожденных в Украине, и помочь с их возвращением в семьи.

Он прислал мне письмо в ответ. Мой представитель находится с ними на связи, и мы еще работаем над воссоединением большего количества детей. Надеюсь, скоро нас снова ждет большой успех,

– заявила она в интервью.

Несмотря на то, что Мелания Трамп не обнародовала текст вышеупомянутого письма дословно и не раскрыла конкретных договоренностей по итогам, она выразила осторожный оптимизм относительно результатов этих переговоров.

"Я надеюсь, что вскоре мы снова будем иметь большой успех. Замечательно видеть всех этих детей и родителей счастливыми. Конечно, вы хотите быть со своим ребенком", – подчеркнула жена американского президента.

Что этому предшествовало?