Таку інформацію вона повідомила у четвер, 29 січня, у рамках інтерв'ю для Fox Business. Про це пише Newsweek.
Що Путін відповів Меланії Трамп?
Дружина президента США повідомила під час розмови, що отримала особисту відповідь від Володимира Путіна на свій минулорічний запит, її представники й надалі підтримують контакт із російською стороною.
Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про те саме звернення, у якому вона просила російського диктатора посприяти захисту дітей, народжених в Україні, та допомогти з їхнім поверненням до родин.
Він надіслав мені лист у відповідь. Мій представник перебуває з ними на зв'язку, і ми ще працюємо над возз'єднанням більшої кількості дітей. Сподіваюся, скоро нас знову чекає великий успіх,
– заявила вона в інтерв'ю.
Попри те, що Меланія Трамп не оприлюднила текст вищезгаданого листа дослівно і не розкрила конкретних домовленостей за підсумками, вона висловила обережний оптимізм щодо результатів цих переговорів.
"Я сподіваюся, що незабаром ми знову матимемо великий успіх. Чудово бачити всіх цих дітей і батьків щасливими. Звісно, ви хочете бути зі своєю дитиною", – наголосила дружина американського президента.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, влітку 2025 року Меланія Трамп передала російському диктатору Путіну лист щодо викрадених українських дітей. Дональд Трамп вручив йому листа від першої леді під час зустрічі 15 серпня на Алясці.
Вже через кілька місяців Меланія Трамп заявила про возз'єднання восьми українських дітей з сім'ями після її спілкування з Путіним. Для цього відбулося кілька зустрічей і телефонних розмов закритими каналами.