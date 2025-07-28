На днях Imagine Dragons выступил в Лондоне, где музыкант в очередной раз напомнил миру об Украине. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал UNITED24.

Кстати Пошел на хитрость: украинец принес флаг на сцену Imagine Dragons, несмотря на запрет

Во время концерта в Лондоне Дэн Рейнольдс собрал несколько украинских флагов из толпы и повесил их на себя. Некоторое время музыкант простоял со знаменами на сцене, показывая знак победы.

Перед тем как бросить сине-желтые флаги зрителям, солист Imagine Dragons поцеловал их. Люди в зале аплодировали и выкрикивали. Команда UNITED24 поблагодарила группу за постоянную поддержку Украины.

Для справки! Группа Imagine Dragons является амбассадором платформы UNITED24.

Дэн Рейнольдс собрал украинские флаги на концерте в Лондоне / видео с Threads Анны Ковальской

Как Imagine Dragons поддерживает Украину в туре LOOM?

На концертах Imagine Dragons, которые проходят в рамках тура LOOM, Дэн Рейнолдс поднимал украинский флаг в разных городах, в частности в Милане, Цюрихе, Таллинне, Будапеште, Варшаве.

Во время одного из выступлений Дэн Рейнолдс поднял флаг 122 бригады ТрО.

"Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады – символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене – как напоминание всему миру, что Украина борется", – отметили в бригаде.