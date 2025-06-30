Видео с концерта Imagine Dragons стало вирусным в социальных сетях. Его опубликовали на странице 122 отдельной бригады ТрО, передает Show 24.

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Лидер группы Дэн Рейнольдс во время выступления поднял и повесил флаг Одесской бригады на стойку микрофона, показав публике жест победы и мира. Зрители взорвались овациями, а музыкант поцеловал флаг и вернул его людям.

Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады – символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене – как напоминание всему миру, что Украина борется,

– отметили в бригаде.

Лидер Imagine Dragons поддержал Украину: видео

Как Imagine Dragons поддерживают Украину