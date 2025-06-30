Відео з концерту Imagine Dragons стало вірусним у соціальних мережах. Його опублікували на сторінці 122 окремої бригади ТрО, передає Show 24.
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Лідер гурту Ден Рейнольдс під час виступу підняв та повісив прапор Одеської бригади на стійку мікрофона, показавши публіці жест перемоги та миру. Глядачі вибухнули оваціями, а музикант поцілував стяг та повернув його людям.
Під час концерту Imagine Dragons соліст гурту Ден Рейнольдс підняв прапор нашої бригади – символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Показав знак перемоги, поцілував прапор і повернув його. Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені – як нагадування всьому світу, що Україна бореться,
– зауважили в бригаді.
Лідер Imagine Dragons підтримав Україну: відео
Як Imagine Dragons підтримують Україну
- Гурт Imagine Dragons зараз перебуває у світовому турі LOOM. Від початку повномасштабного вторгнення музиканти нагадують про важливість миру та не забувають про війну в Україні, всіляко підтримуючи наш народ.
- На концертах у Європі українці часто передають на сцену синьо-жовтий стяг, а лідер колективу Ден Рейнольдс щоразу підіймає його, зокрема, під час виконання треку Believer. Так було на виступах у Мілані, Цюриху, Таллінні.
- Цікаво, що на концерті в Будапешті гурт знову проявив солідарність з Україною, але цього разу в оригінальний спосіб. На завершення пісні у повітрі замайоріли сині й жовті конфеті – кольору українського прапора.