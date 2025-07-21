Креативность парня вызвала восторг в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт stock_optom.

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Так, 19 июля культовая американская группа выступила в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. В рамках мероприятия действовал ограниченный перечень разрешенных предметов – в частности, нельзя было заходить с флагами других стран. Однако один из украинских зрителей нашел неожиданное решение: он спрятал небольшой флаг в свой кроссовок, вместо стельки. Благодаря этому ему удалось незаметно пронести запрещенный флаг.

Видео с хитрым лайфхаком уже просмотрели более 2,6 миллиона раз. В комментариях пользователи восхищаются изобретательностью парня.

Как украинец принес запрещенный украинский флаг на концерт Imagine Dragons: смотрите видео онлайн

Заметим, сине-желтый флаг во время концерта Imagine Dragons все же неоднократно появился на сцене. По словам очевидцев, фронтмен группы Дэн Рейнольдс дважды поднимал украинский флаг, а также держал его в руках, когда музыканты прощались с публикой.