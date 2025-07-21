Девушка поделилась деталями о ракетном обстреле, призналась, пострадал ли кто-то и на фото показала последствия атаки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Богданы Жупаниной.

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Miss Ukraine International-2018 рассказала, что ее квартира, которая располагалась на втором этаже, была полностью уничтожена.

Квартиры больше нет. На ее месте – черная дыра и пепел,

– написала Богдана.

К счастью, ее семья не пострадала. Мама модели вовремя спустилась в укрытие, а кота удалось спасти – сейчас он проходит лечение в ветеринарной клинике.

Ракетный удар по Киеву уничтожил квартиру украинской модели Богданы Жупаниной / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, в ночь на 21 июля Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Был зафиксирован запуск около 450 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили более 200 дронов и 24 ракеты. Больше всего ударов пришлось на Киев и западные регионы.

В столице зафиксировали более 15 прямых попаданий. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые помещения и автомобили. В результате обстрела погиб один человек, еще девять пострадали, среди них – 15-летняя девушка.