В частности, это касается ракет "Кинжал" и их носителей. На этом акцентировал авиационный эксперт Константин Криволап, передает 24 Канал.
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Криволап убежден, что подобная массированная атака была неким ответом террористов на украинские атаки по российским заводам, которые работают над производством дронов и ракет.
Напомним, что только за последние несколько дней в России мощное пылало. В частности десятки дронов атаковали Курскую, Московскую, Ростовскую, Брянскую, Калужскую и другие российские области. Также в России горело АО "Ангстем" – предприятие, что связано с военно-промышленным комплексом врага, в частности с созданием полупроводниковых изделий, микроконтроллеров и микропроцессоров.
Интересная деталь в запуске
Впрочем, подобные массированные атаки России осуществлять уже очень непросто. Для создания угрожающего эффекта россияне пытались собрать "Шахэды", фальш-цели, которые только могли, добавили ракеты Х-101, “Калибры”, и пытались бить "Кинжалами".
Очень показательно было – чтобы сделать 5 пусков "Кинжалов", россиянам пришлось поднимать в небо 2 раза по 3 самолета. Вероятно, такова фактическая способность россиян запускать "Кинжалы" с помощью самолетов МиГ-31К,
– отметил авиационный эксперт.
Ведь после удачных украинских атак по территории врага, из 10 – 12 модифицированных самолетов МиГ-31К у россиян осталось 6.
"То, что россияне были вынуждены в таком напряженном режиме поднимать самолеты, опускать, перезаряжать и снова поднимать – свидетельствует, что с этим средством доставки у них есть достаточно серьезные проблемы", – резюмировал Криволап.
Главное по ночной атаке
- Россияне запустили по Украине около 450 целей. ПВО уничтожила 200 дронов и 24 ракеты, 203 дрона-имитатора не достигли целей – были локально потеряны. Взрывы раздавались в Киеве и западных регионах Украины.
- По сообщениям Юрия Игната, на столицу пришлось более 15 прямых попаданий.
- В Киеве погиб один человек, девять пострадавших. На Франковщине пострадали четыре человека, среди которых ребенок.