В частности, это касается ракет "Кинжал" и их носителей. На этом акцентировал авиационный эксперт Константин Криволап, передает 24 Канал.

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Криволап убежден, что подобная массированная атака была неким ответом террористов на украинские атаки по российским заводам, которые работают над производством дронов и ракет.

Напомним, что только за последние несколько дней в России мощное пылало. В частности десятки дронов атаковали Курскую, Московскую, Ростовскую, Брянскую, Калужскую и другие российские области. Также в России горело АО "Ангстем" – предприятие, что связано с военно-промышленным комплексом врага, в частности с созданием полупроводниковых изделий, микроконтроллеров и микропроцессоров.

Интересная деталь в запуске

Впрочем, подобные массированные атаки России осуществлять уже очень непросто. Для создания угрожающего эффекта россияне пытались собрать "Шахэды", фальш-цели, которые только могли, добавили ракеты Х-101, “Калибры”, и пытались бить "Кинжалами".

Очень показательно было – чтобы сделать 5 пусков "Кинжалов", россиянам пришлось поднимать в небо 2 раза по 3 самолета. Вероятно, такова фактическая способность россиян запускать "Кинжалы" с помощью самолетов МиГ-31К,

– отметил авиационный эксперт.

Ведь после удачных украинских атак по территории врага, из 10 – 12 модифицированных самолетов МиГ-31К у россиян осталось 6.

"То, что россияне были вынуждены в таком напряженном режиме поднимать самолеты, опускать, перезаряжать и снова поднимать – свидетельствует, что с этим средством доставки у них есть достаточно серьезные проблемы", – резюмировал Криволап.

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