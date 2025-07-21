Зокрема, це стосується ракет "Кинджал" та їхніх носіїв. На цьому зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап, передає 24 Канал.

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Криволап переконаний, що подібна масована атака була такою собі відповіддю терористів на українські атаки по російських заводах, які працюють над виробництвом дронів та ракет.

Нагадаємо, що тільки за останні кілька днів в Росії потужна палало. Зокрема десятки дронів атакували Курську, Московську, Ростовську, Брянську, Калузьку та інші російські області. Також в Росії горіло АТ "Ангстем" – підприємство, що пов'язане з військово-промисловим комплексом ворога, зокрема зі створенням напівпровідникових виробів, мікроконтролерів і мікропроцесорів.

Цікава деталь в запускові

Втім, подібні масовані атаки Росії здійснювати вже дуже непросто. Для створення загрозливого ефекту росіяни намагалися зібрати "Шахеди", фальш-цілі, які тільки могли, додали ракети Х-101, “Калібри”, і намагалися бити "Кинджалами".

Дуже показово було – аби зробити 5 пусків "Кинджалів", росіянам довелося підіймати в небо 2 рази по 3 літаки. Імовірно, такою є фактична спроможність росіян запускати "Кинджали" з допомогою літаків МіГ-31К,

– зауважив авіаційний експерт.

Адже після вдалих українських атак по території ворога, з 10 – 12 модифікованих літаків МіГ-31К в росіян залишилось 6.

"Те, що росіяни були вимушені в такому напруженому режимі підіймати літаки, опускати, перезаряджати і знову підіймати – свідчить, що з цим засобом доставки в них є досить серйозні проблеми", – резюмував Криволап.

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