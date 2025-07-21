Попри те, що атака тривала кілька годин поспіль, силами ППО вдалось знищити понад 200 ворожих цілей. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат у етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи досягли російські ракети своїх цілей?

У ніч проти 21 липня Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Київ. За словами Юрія Ігната, ворог застосував одразу кілька типів озброєння.

Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті вогневими засобами ППО,

– повідомили у ПС.

Раніше Ігнат заявив, що у Києві підтверджено понад 15 влучань. Загалом окупанти запустили по Україні 450 повітряних цілей.

Основним напрямком стала столиця, хоч вибухи лунали також в інших областях. У Києві внаслідок влучань зафіксовано займання у дитсадку та інших об'єктах цивільної інфраструктури.

На жаль, є загиблі та постраждалі, серед яких одна – дитина. Також вибухи було чутно у Харкові та на Івано-Фрнаківщині.