У Києві є понад півтора десятка прямих влучань. Про це заявив начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За словами Ігната, по певних об'єктах столиці протягом ночі є понад 15 влучань. Окрім цього, є серйозні пошкодження там, де падали збиті цілі.

Представник Повітряних сил пояснив: хочеться знищувати ворожі цілі подалі від населених пунктів, але це не завжди вдається.

Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Вони були або подавлені, або збиті засобами ППО,

– запевнив Ігнат.

Він підкреслив, що слід використовувати усі можливі способи збиття та подавлення повітряних цілей. Адже росіяни змінюють маршрути, а погода впливає на ефективність різних типів ППО.