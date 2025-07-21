В Киеве есть более полутора десятков прямых попаданий. Об этом заявил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что говорят в ВС об атаке по Киеву 21 июля?

По словам Игната, по определенным объектам столицы в течение ночи есть более 15 попаданий. Кроме этого, есть серьезные повреждения там, где падали сбитые цели.

Представитель Воздушных сил объяснил: хочется уничтожать вражеские цели подальше от населенных пунктов, но это не всегда удается.