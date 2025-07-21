Росіяни у ніч на 21 липня здійснили комбіновану атаку по українських регіонах. Де лунали вибухи, що пошкоджено та скільки постраждало – розповідає 24 Канал.
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Що відомо про масовану атаку по Україні
У Києві внаслідок атаки Росії пошкоджено вхід до станції метро. Попередньо інформації про постраждалих немає. В Івано-Франківську в одному із сіл громади є вибиті вікна та постраждалі. Попередньо, загиблих немає. Унаслідок влучання російського дрона в будівлю у Солом'янському районі пошкоджено багато автомобілів, які були припарковані у дворі та на стоянці. У Дарницькому районі Києва госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями.
Програма ChatGPT сказала:
У Києві внаслідок атаки Росії пошкоджено вхід до станції метро. Попередньо інформації про постраждалих немає.
В Івано-Франківську в одному із сіл громади є вибиті вікна та постраждалі. Попередньо, загиблих немає.
Унаслідок влучання російського дрона в будівлю у Солом'янському районі пошкоджено багато автомобілів, які були припарковані у дворі та на стоянці.
У Дарницькому районі Києва госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями.