Росіяни у ніч на 21 липня здійснили комбіновану атаку по українських регіонах. Де лунали вибухи, що пошкоджено та скільки постраждало – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про масовану атаку по Україні

07:02, 21 липня

06:22, 21 липня

Програма ChatGPT сказала:

У Києві внаслідок нічної атаки Росії загинула одна людина, повідомив очільник КМДА Ткаченко.

У Дарницькому районі через обстріл госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями. Загальна кількість постраждалих у столиці зросла до двох осіб.

06:14, 21 липня

У Києві внаслідок атаки Росії пошкоджено вхід до станції метро. Попередньо інформації про постраждалих немає.

06:00, 21 липня

В Івано-Франківську в одному із сіл громади є вибиті вікна та постраждалі. Попередньо, загиблих немає.

05:20, 21 липня

Унаслідок влучання російського дрона в будівлю у Солом'янському районі пошкоджено багато автомобілів, які були припарковані у дворі та на стоянці.

05:10, 21 липня

У Дарницькому районі Києва госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями.