Россияне в ночь на 21 июля совершили комбинированную атаку по украинским регионам. Где раздавались взрывы, что повреждено и сколько пострадало – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о массированной атаке по Украине

07:02, 21 июля

06:22, 21 июля

Программа ChatGPT сказала:

В Киеве в результате ночной атаки России погиб один человек, сообщил глава КГГА Ткаченко.

В Дарницком районе из-за обстрела госпитализировали мужчину с множественными ранениями. Общее количество пострадавших в столице возросло до двух человек.

06:14, 21 июля

В Киеве в результате атаки России поврежден вход на станцию метро. Предварительно информации о пострадавших нет.

06:00, 21 июля

В Ивано-Франковске в одном из сел общины есть выбитые окна и пострадавшие. Предварительно, погибших нет.

05:20, 21 июля

В результате попадания российского дрона в здание в Соломенском районе повреждено много автомобилей, которые были припаркованы во дворе и на стоянке.

05:10, 21 июля

В Дарницком районе Киева госпитализировали мужчину с множественными ранениями.