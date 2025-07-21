Россияне в ночь на 21 июля совершили комбинированную атаку по украинским регионам. Где раздавались взрывы, что повреждено и сколько пострадало – рассказывает 24 Канал.
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Что известно о массированной атаке по Украине
Программа ChatGPT сказала:
В Киеве в результате атаки России поврежден вход на станцию метро. Предварительно информации о пострадавших нет.
В Ивано-Франковске в одном из сел общины есть выбитые окна и пострадавшие. Предварительно, погибших нет.
В результате попадания российского дрона в здание в Соломенском районе повреждено много автомобилей, которые были припаркованы во дворе и на стоянке.
В Дарницком районе Киева госпитализировали мужчину с множественными ранениями.