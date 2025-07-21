Несмотря на то, что атака продолжалась несколько часов подряд, силами ПВО удалось уничтожить более 200 вражеских целей. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Достигли ли российские ракеты своих целей?

В ночь на 21 июля Россия осуществила одну из самых массированных воздушных атак на Киев. По словам Юрия Игната, враг применил сразу несколько типов вооружения.

Ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей. Были или подавлены, или сбиты огневыми средствами ПВО,

– сообщили в ПС.

Ранее Игнат заявил, что в Киеве подтверждено более 15 попаданий. В общем оккупанты запустили по Украине 450 воздушных целей.

Основным направлением стала столица, хотя взрывы раздавались также в других областях. В Киеве в результате попаданий зафиксировано возгорание в детском саду и других объектах гражданской инфраструктуры.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, среди которых один – ребенок. Также взрывы были слышны в Харькове и на Ивано-Фрнаковщине.