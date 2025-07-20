Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Йдеться про акціонерне товариство "Ангстрем".

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Що відомо про російське АТ "Ангстрем"?

Дронова атака на російську столицю розпочалася ще в суботу, 19 липня. Через це в усіх московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на польоти.

Над регіоном нібито збили щонайменше 19 повітряних цілей, а місцеві жителі активно поширювали кадри із Зеленограда, де мер Сергій Собянін підтвердив падіння уламків.

Згодом ЗМІ написали про можливе влучання в АТ "Ангстрем" – пов'язану з військово-промисловим комплексом компанію.

Підприємство володіє одним із найпотужніших у країні-агресорці комплексів зі створення та виробництва напівпровідникових виробів. Це передовий виробник напівпровідникових виробів, сучасних мікроконтролерів і мікропроцесорів.

Нагадаємо, уранці 20 липня вороже міноборони відзвітувало про збиття 93 нібито українських БпЛА в небі над 10 регіонами. Зокрема, 19 – над територією Московського регіону, 16 з яких летіли до Москви.