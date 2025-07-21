Дівчина поділилася деталями про ракетний обстріл, зізналася, чи хтось постраждав і на фото показала наслідки атаки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Богдани Жупаниної.

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Miss Ukraine International-2018 розповіла, що квартира, яка розташовувалась на другому поверсі, була повністю знищена.

Квартири більше немає. На її місці – чорна діра і попіл,

– написала Богдана.

На щастя, її родина не постраждала. Мама моделі вчасно спустилася в укриття, а кота вдалося врятувати – зараз він проходить лікування у ветеринарній клініці.

Ракетний удар по Києву знищив квартиру української моделі Богдани Жупаниної / Скриншот з інстаграм-сторіс

Напередодні наша редакція писала, як Богдана Тарасик представила Україну на Miss International 2018.

Зауважимо, в ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Було зафіксовано запуск близько 450 повітряних цілей. Сили ППО знищили понад 200 дронів і 24 ракети. Найбільше ударів припало на Київ та західні регіони.

У столиці зафіксували понад 15 прямих влучань. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, нежитлові приміщення та автівки. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали, серед них – 15-річна дівчина.