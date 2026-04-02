Про те, якою могла бути зовнішність Клеопатри насправді, пише History Facts.

Якою була зовнішність Клеопатри?

Ймовірно, легенду про надзвичайну вроду цариці активно поширював Октавіан Август, намагаючись виправдати своє затяжне протистояння з Марком Антонієм. Такий образ допомагав пояснити, чому впливовий римський воєначальник опинився під владою єгипетської правительки.

Втім, більшість античних істориків не підтверджують ідеалізованої зовнішності Клеопатри. Крім того, на монетах з її зображенням можна побачити сильну щелепу, похилий лоб і орлиний ніс. Однак, можливо, Клеопатру зображали саме так, щоб підкреслити її лідерські якості.

Зображення Клеопатри на монетах / Фото Wikipedia

Водночас інші артефакти з зображенням цариці показують її з округлими щоками, акуратно вкладеним волоссям і маленьким підборіддям.

Античний історик Плутарх у своїй праці "Життя Антонія" ще у 75 році писав, що краса Клеопатри "не була настільки винятковою", щоб нею захоплювалися всі без винятку. Водночас він підкреслював, що її сила була у харизмі та інтелекті.

Римська скульптура Клеопатри / Фото Wikipedia

Чому важко встановити, як насправді виглядала Клеопатра?

Як пише Discover Magazine, науковці не раз намагалися реконструювати зовнішність Клеопатри, однак достеменно встановити її вигляд практично неможливо. Її тіло досі не знайдене, а більшість портретів і скульптур, що дійшли до наших днів, є пізнішими інтерпретаціями, які більше відображають свою епоху, ніж реальний образ цариці.

Як зазначає єгиптолог Роберт Б'янкі, навіть сучасні реконструкції можуть бути оманливими, адже часто вони "наповнені політичними чи ідеологічними мотивами".

За його словами, у випадку Клеопатри ні давньоєгипетське, ні давньогрецьке мистецтво не пропонують зображень, які можна було б вважати портретами у звичному сьогодні розумінні.

Як загинула Клеопатра?