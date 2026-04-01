Що відомо про життя та правління одного із найжорстокішого правителя Османської імперії, пишуть в Encyclopedia Britannica.

Як правив Абдул-Гамід II?

Абдул-Гамід II посів престол імперії у 1876 році після скинення свого брата, Мурада V, якого вважали психічно хворим. Того ж року він оприлюднив першу Османську конституцію.

Річ у тім, що у той час турки жорстоко придушили болгарське повстання, а також мала успіхи в Сербії та Чорногорії, що викликало обурення західних держав та Росії. І запровадження конституції мала запобігти іноземному втручанню.

Після цього, а саме наступного року після оприлюднення документа, Абдул-Гамід II розпустив парламент імперії, а дію конституції призупинив у 1878 році.

Крім того, султан часто вдавався до жорстокого придушення повстань. Одним із найжорстокішим було під час Гамідійської різанини, коли загинуло тисячі вірмен у східних провінціях Анатолії у 1894 – 1896 роках, що, ймовірно, і стало найвагомішою причиною його прізвиська "Кривавий султан".



Султан Османської імперії, який правив понад 30 років / Портрет Абдула-Гаміда II

Загалом правитель Османської імперії все більше вдавався до управління імперією з ідеєю панісламізму (ідеологія, що пропагує духовну єдність та політичне об'єднання всіх мусульман в єдину державу (халіфат) – 24 Канал) для того, щоб зміцнити свою владу. І це, своєю чергою, створювало труднощі для європейських імперій в їхніх мусульманських колоніях.

До речі! Створення однієї із головних залізничних магістралей в Османській імперії, яка фінансувалася мусульманами зі всього світу, була вираженням цієї політики.

Що відомо про залізницю, яку побудували за часів правління султана?

Йдеться про Хіджазьку залізницю, яка пролягала важкопрохідною місцевість у 1 320 кілометрів від Дамаска, що в Сирії, до Медини, що у Саудівській Аравії. Будівництво цієї залізниці тривало 8 років – з 1 900 року по 1 908 рік, і було воно нібито для того, щоб полегшити паломництво до святих місць всіх мусульман.

Цікаво! Медина та Мекка є найсвятішими містами ісламу. У Мецці розташована Кааба, що є головним центром паломництва мусульман, а Медина є містом пророка Мухаммеда, де його поховано в мечеті Аль-Набаві. Мекка та Медина розташовані не поруч, а залізниця лише покращувала доступність між ними.

Однак основна мета залізниці крім паломництва також полягала у тому, щоб посилити контроль османської імперії над найвіддаленішими провінціями імперії.



Мапа Хіджазької залізниці / Фото Вікіпедія

Чи справді "Кривавий султан" був настільки жорстоким?

Цікаво, що крім авторитарного правління Абдула-Гаміда II, в імперії за його часів було ухвалено чимало позитивних зрушень, зокрема реконструкція Стамбульського університету в 1900 році, або правова реформа, очолювана його великим візиром.

А найпрогресивніші реформи стосувалися саме освіти: створено 18 професійних шкіл, по всій імперії було поширено мережу середніх, початкових та військових шкіл, реорганізовано Міністерство юстиції та розроблено телеграфну систему тощо.

У колонці історика Мустафи Акйола на сайті HNN йдеться про те, що Абдул-Хамід насправді був активним модернізатором.

Відтак історик передає слова науковця Принстонського університету, декана історії Близького Сходу Бернарда Льюїса, який писав, що "Він (Абдул-Хамід II – 24 Канал) заснував перший археологічний музей, публічну бібліотеку, медичний факультет, академію мистецтв, а також школи фінансів і сільського господарства".

Що цікаво, султана навіть називають другом Сполучених Штатів. А ще він мав доволі прозахідні хобі, як-от любов до гри на фортепіано та опери. Для нього навіть виступала відома бельгійська сопрано Бланш Арраль.

Попри те, що Абдул-Гамід II сповідував політику панісламізму, він не був ані союзником фанатичних ісламістів, ані радикальних секуляристів. І саме останні – так звані молодотурки – скинути його з престолу у 1909 році.

