Історики вважають засновником Османської імперії та однойменної династії конкретного чоловіка. Про це пише Інститут історії України.

Хто заснував Османську імперію?

Засновником Османської імперії вважається Осман І, який був правителем бейлика в Малій Азії. Вивчити його діяльність та загалом період заснування цієї держави дуже проблематично для науковців, адже письмових джерел з тих часів не збереглось.

Вперше його життєєпис зробили через півтора століття після смерті цього сулатан. Саме тому дотримуються думки, що відокремити міф від реальності фактично неможливо. Оповіді про його ранні подвиги та залицяння до Малхун Хатун століттями передаються з покоління в покоління.



Засновник Османської імперії / Фото Вікіпедії

Османська імперія, величезна і впливова держава, яку заснував Осман І, пізніше охоплювала три континенти і включала території, які зараз є частиною сучасної Туреччини, Болгарії, Єгипту, Греції, Угорщини, Йорданії, Лівану, Ізраїлю, Палестини, Македонії, Румунії, Сирії, частини Саудівської Аравії і північного узбережжя Африки.

Династія, яку він започаткував, проіснувала до 20 століття.

Що відомо про його наступника?

Після Османа І на престол сів його син – Орхан. Він також став видатним султаном, адже саме за його правління відбулись перші завоювання у Європі. Крім цього, саме Орхан завоював місто Бурса, яке стало першою столицею османів, пише платорма "На урок".

Він був войовничим та жорстоким. Цей правитель марив новими завоюваннями, тому всі зусилля скеровував на створення сильної армії. Зокрема, Орхан прагнув захопити Візантію. Саме цей султан створив яничарів, які згодом стали справжнім кошмаром для Європи.

