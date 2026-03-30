Netflix – це сервіс потокового відео, який швидко став номером один у світі. Навіть, якщо ви не дивилися його серіали, ви точно чули про відомі проєкти, як: "Бріджертони", "Гра в кальмара" чи "Дивні дивa".
Як Netflix став популярним на весь світ?
Netflix з'явився у 1997 році завдяки Ріду Гастінгу та Марку Рендольфу. Кажуть, що Гастінгса оштрафували за прострочену касету "Аполлон-13", і це його настільки розлютило, що він створив сервіс без штрафів за затримки. Спочатку Netflix здавав у оренду DVD через сайт, де користувачі могли тримати диски скільки завгодно.
У 2007 році, коли інтернет став швидшим, компанія запустила "Watch Now", де можна було переглядати фільми прямо у браузері. Спочатку вибір був невеликим, тож Netflix купував ліцензії на сторонні фільми та серіали. Коли великі студії підвищили ціни або забрали контент, компанія почала знімати власні шоу.
У 2013 році з'явився серіал "Картковий будиночок". Netflix випустив одразу цілий сезон, а не по серії на тиждень. Ідея спрацювала – глядачі почали дивитися все за раз. Крім цього, Netflix став активно інвестувати у локальні проєкти по всьому світу: від Кореї до Іспанії.
На ютуб-каналі "Феномен.ua" розповіли ще більше цікавих фактів про історію створення Netflix. Зокрема, там детальніше розглянули скандали, які супроводжували платформу.
Історія успіху Netflix: дивитись відео
Які серіали принесли Netflix найбільше грошей?
- "Дивні дивa" (2016) – понад 1,5 мільярда доларів для економіки США та 8 тисяч робочих місць, великий ринок ліцензійних товарів (Lego, Funko POP!, кіндери).
- "Паперовий будинок" (2017) – серіал спочатку провалився в Іспанії, але став глобальним хітом, коли Netflix купив його за 2 мільйона доларів.
- "Бріджертони" (2020) – культурний феномен, який лише у США та Канаді приніс 350 мільйонів доларів.
- "Гра в кальмара" (2021) – найдорожчий і найприбутковіший проєкт у телебаченні, перший сезон заробив 900 мільйонів доларів.
- "Венздей" – другий успішний кейс, аналітики оцінюють прибуток понад 360 мільйонів доларів навіть до виходу другого сезону.
Які є відомі скандали з Netflix?
У квітні 2022 року Netflix повідомив про падіння на 200 000 передплатників за квартал, яке було найбільшим за майже десять років, розповідає WatchMojo. Причиною є підвищення цін, поява сильних конкурентів, втрата популярних ліцензованих шоу ("Офіс", "Друзі") та зниження якості частини оригінального контенту.
Також відомою історіє є створення власного сервісу Disney, який офіційно з'явився у листопаді 2019 року. Зараз контент Disney практично зник із Netflix, включно з шоу Marvel, які перейшли на Disney + у березні 2022 року. Це серйозно змінило ландшафт стрімінгу та посилило конкуренцію.
