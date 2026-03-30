Netflix – это сервис потокового видео, который быстро стал номером один в мире. Даже, если вы не смотрели его сериалы, вы точно слышали об известных проектах, как: "Бриджертоны", "Игра в кальмара" или "Странные дела".

Как Netflix стал популярным на весь мир?

Netflix появился в 1997 году благодаря Риду Гастингу и Марку Рэндольфу. Говорят, что Гастингса оштрафовали за просроченную кассету "Аполлон-13", и это его настолько разозлило, что он создал сервис без штрафов за задержки. Сначала Netflix сдавал в аренду DVD через сайт, где пользователи могли держать диски сколько угодно.



Рид Гастинг / фото Википедии

Марк Рэндольф / фото Википедии

В 2007 году, когда интернет стал быстрее, компания запустила "Watch Now", где можно было просматривать фильмы прямо в браузере. Сначала выбор был небольшим, поэтому Netflix покупал лицензии на сторонние фильмы и сериалы. Когда крупные студии повысили цены или забрали контент, компания начала снимать собственные шоу.

В 2013 году появился сериал "Карточный домик". Netflix выпустил сразу целый сезон, а не по серии в неделю. Идея сработала – зрители начали смотреть все за раз. Кроме этого, Netflix стал активно инвестировать в локальные проекты по всему миру: от Кореи до Испании.

Какие сериалы принесли Netflix больше всего денег?

"Очень странные дела" (2016) – более 1,5 миллиарда долларов для экономики США и 8 тысяч рабочих мест, большой рынок лицензионных товаров (Lego, Funko POP!, киндеры).

"Бумажный дом" (2017) – сериал сначала провалился в Испании, но стал глобальным хитом, когда Netflix купил его за 2 миллиона долларов.

"Бриджертоны" (2020) – культурный феномен, который только в США и Канаде принес 350 миллионов долларов.

"Игра в кальмара" (2021) – самый дорогой и самый прибыльный проект в телевидении, первый сезон заработал 900 миллионов долларов.

"Венздей" – второй успешный кейс, аналитики оценивают прибыль более 360 миллионов долларов даже до выхода второго сезона.

Какие есть известные скандалы с Netflix?

В апреле 2022 года Netflix сообщил о падении на 200 000 подписчиков за квартал, которое было крупнейшим за почти десять лет, рассказывает WatchMojo. Причиной является повышение цен, появление сильных конкурентов, потеря популярных лицензированных шоу ("Офис", "Друзья") и снижение качества части оригинального контента.

Также известной историей является создание собственного сервиса Disney, который официально появился в ноябре 2019 года. Сейчас контент Disney практически исчез из Netflix, включая шоу Marvel, которые перешли на Disney + в марте 2022 года. Это серьезно изменило ландшафт стриминга и усилило конкуренцию.

