Историки считают основателем Османской империи и одноименной династии конкретного человека. Об этом пишет Институт истории Украины.
Кто основал Османскую империю?
Основателем Османской империи считается Осман I, который был правителем бейлика в Малой Азии. Изучить его деятельность и вообще период основания этого государства очень проблематично для ученых, ведь письменных источников с тех времен не сохранилось.
Впервые его жизнеописание сделали через полтора века после смерти этого сулатана. Именно поэтому придерживаются мнения, что отделить миф от реальности фактически невозможно. Рассказы о его ранних подвигах и ухаживания к Малхун Хатун веками передаются из поколения в поколение.
Османская империя, огромное и влиятельное государство, которое основал Осман I, позже охватывала три континента и включала территории, которые сейчас являются частью современной Турции, Болгарии, Египта, Греции, Венгрии, Иордании, Ливана, Израиля, Палестины, Македонии, Румынии, Сирии, части Саудовской Аравии и северного побережья Африки.
Династия, которую он основал, просуществовала до 20 века.
Что известно о его преемнике?
После Османа І на престол сел его сын – Орхан. Он также стал выдающимся султаном, ведь именно при его правлении состоялись первые завоевания в Европе. Кроме этого, именно Орхан завоевал город Бурса, который стал первой столицей османов, пишет платорма "На урок".
Он был воинственным и жестоким. Этот правитель грезил новыми завоеваниями, поэтому все усилия направлял на создание сильной армии. В частности, Орхан стремился захватить Византию. Именно этот султан создал янычар, которые впоследствии стали настоящим кошмаром для Европы.
Исторические мифы, в которые мы верим
- Есть исторические акты, которые дошли до нас искаженными, и именно так и закрепились в наших сознаниях. Например, современный вид греческих и римских скульптур может создавать впечатление, что они всегда были белого цвета. Однако на самом деле античные художники разрисовывали свои работы яркими красками.
- Распространено мнение о том, что люди в средневековье не купались, не соответствует действительности. На самом деле они заботились о гигиене и посещали бани. Более того, от людей ожидали, что они придут чистыми в церковь в воскресенье.
- Открытие закона гравитации часто связывают с легендой о яблоке, упавшем Исааку Ньютону на голову. На самом деле плод просто упал рядом в саду его семьи и подтолкнул ученого к размышлениям.