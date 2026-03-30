Историки считают основателем Османской империи и одноименной династии конкретного человека. Об этом пишет Институт истории Украины.

Кто основал Османскую империю?

Основателем Османской империи считается Осман I, который был правителем бейлика в Малой Азии. Изучить его деятельность и вообще период основания этого государства очень проблематично для ученых, ведь письменных источников с тех времен не сохранилось.

Впервые его жизнеописание сделали через полтора века после смерти этого сулатана. Именно поэтому придерживаются мнения, что отделить миф от реальности фактически невозможно. Рассказы о его ранних подвигах и ухаживания к Малхун Хатун веками передаются из поколения в поколение.



Основатель Османской империи / Фото Википедии

Османская империя, огромное и влиятельное государство, которое основал Осман I, позже охватывала три континента и включала территории, которые сейчас являются частью современной Турции, Болгарии, Египта, Греции, Венгрии, Иордании, Ливана, Израиля, Палестины, Македонии, Румынии, Сирии, части Саудовской Аравии и северного побережья Африки.

Династия, которую он основал, просуществовала до 20 века.

Что известно о его преемнике?

После Османа І на престол сел его сын – Орхан. Он также стал выдающимся султаном, ведь именно при его правлении состоялись первые завоевания в Европе. Кроме этого, именно Орхан завоевал город Бурса, который стал первой столицей османов, пишет платорма "На урок".

Он был воинственным и жестоким. Этот правитель грезил новыми завоеваниями, поэтому все усилия направлял на создание сильной армии. В частности, Орхан стремился захватить Византию. Именно этот султан создал янычар, которые впоследствии стали настоящим кошмаром для Европы.

