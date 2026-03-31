Про те, в який геніальний спосіб Казанові вдалося втекти з в'язниці, пише Bubbly Living.
Чому Казанова потрапив до в'язниці?
У 1755 році, коли Казанові було 30, його заарештувала впливова Рада Десяти – орган, що фактично керував Венецією. Його звинуватили в окультизмі, зберіганні забороненої літератури, скандальній поведінці та поширенні антирелігійних ідей.
Допитливість Казанови й його екстравагантний спосіб життя здавалися владі небезпечними. Хоча офіційного суду над ним не було, його засудили до п'яти років ув'язнення у в'язниці Піомбі – сумнозвісних камерах під дахом Палацу Дожів, де влітку панувала нестерпна спека, а взимку – лютий холод.
Двадцятирічний Джакомо Казанова / Портрет Франческо Казанови
Тюремники навіть не здогадувалися, що ув'язнили людину, яка зможе їх перехитрити. Протягом 15 місяців Казанова перебував у темній і ізольованій камері, але не втрачав надії. Він ретельно продумував втечу, спостерігав за охороною та чекав слушного моменту.
Як Казанові вдалося втекти з в'язниці?
Згодом він розробив сміливий план. Використовуючи гострий залізний шип він почав вирізати отвір у дерев'яній стелі камери, працюючи над цим тижнями. Коли задум майже вдався, його раптово перевели до іншої камери, і довелося починати все спочатку. Та він не здався.
Об’єднавшись з іншим ув'язненим, отцем Маріно Балбі, він зумів дістатися горища Палацу Дожів. Вони пролізли через дах, проникли до зачиненого кабінету, а потім Казанова зухвало залишив будівлю через головний вхід, змішавшись із відвідувачами.
В'язниця Піомбі / Фото Wikipedia
Опинившись на волі, він зник у нічній Венеції, сів у гондолу й залишив місто. Ця зухвала втеча зробила його легендою, а розповіді про неї швидко поширилися всією Європою.
Яким було подальше життя Казанови?
Як пише History Hit, у наступні роки пригоди Казанови ставали дедалі більш ексцентричними. Він перебрався до Парижа, де кожен аристократ прагнув з ним познайомитися. Казанова запевняв, що йому понад 300 років, хизувався вмінням створювати діаманти з нічого, а одну аристократку переконав, що за гроші зможе перетворити її на молодого чоловіка.
Визнавши його винахідливість, один граф найняв його шпигуном для продажу державних облігацій в Амстердамі. Це принесло Казанові чималі кошти, яке він швидко розтратив на азартні ігри та коханок.
До 1760 року він знову залишився без грошей і змушений був переховуватися від закону. Попри це, Казанова примудрився потрапити на аудієнцію до короля Георга III, а також зустрітися з Катериною II, намагаючись продати їй ідею російської лотереї.
У Варшаві він навіть бився на дуелі з полковником через італійську актрису. Загалом за цей час він подолав близько близько 7 250 кілометрів Європою, подорожуючи диліжансами.
Де розташована найменша в'язниця у світі?
В'язниця на острові Сарк вважається найменшою у світі і розташована в самісінькому центрі поруч із туристичним осередком. Збудована у 1856 році, вона є невеликою спорудою з вузьким коридором і лише двома крихітними камерами без вікон.
Приміщення настільки малі, що там ледве вистачає місця для ліжка та лавки, тому вони не підходять для тривалого утримання. Попри це, в'язниця офіційно функціонує, хоча використовується вкрай рідко.
Здебільшого тут тимчасово тримають порушників, найчастіше нетверезих людей, щоб вони могли прийти до тями. Серйозні ж злочини розглядають на сусідньому острові Гернсі.