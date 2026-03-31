Чому Казанова потрапив до в'язниці?

У 1755 році, коли Казанові було 30, його заарештувала впливова Рада Десяти – орган, що фактично керував Венецією. Його звинуватили в окультизмі, зберіганні забороненої літератури, скандальній поведінці та поширенні антирелігійних ідей.

Допитливість Казанови й його екстравагантний спосіб життя здавалися владі небезпечними. Хоча офіційного суду над ним не було, його засудили до п'яти років ув'язнення у в'язниці Піомбі – сумнозвісних камерах під дахом Палацу Дожів, де влітку панувала нестерпна спека, а взимку – лютий холод.

Двадцятирічний Джакомо Казанова / Портрет Франческо Казанови

Тюремники навіть не здогадувалися, що ув'язнили людину, яка зможе їх перехитрити. Протягом 15 місяців Казанова перебував у темній і ізольованій камері, але не втрачав надії. Він ретельно продумував втечу, спостерігав за охороною та чекав слушного моменту.

Як Казанові вдалося втекти з в'язниці?

Згодом він розробив сміливий план. Використовуючи гострий залізний шип він почав вирізати отвір у дерев'яній стелі камери, працюючи над цим тижнями. Коли задум майже вдався, його раптово перевели до іншої камери, і довелося починати все спочатку. Та він не здався.

Об’єднавшись з іншим ув'язненим, отцем Маріно Балбі, він зумів дістатися горища Палацу Дожів. Вони пролізли через дах, проникли до зачиненого кабінету, а потім Казанова зухвало залишив будівлю через головний вхід, змішавшись із відвідувачами.

В'язниця Піомбі / Фото Wikipedia

Опинившись на волі, він зник у нічній Венеції, сів у гондолу й залишив місто. Ця зухвала втеча зробила його легендою, а розповіді про неї швидко поширилися всією Європою.

Яким було подальше життя Казанови?

Як пише History Hit, у наступні роки пригоди Казанови ставали дедалі більш ексцентричними. Він перебрався до Парижа, де кожен аристократ прагнув з ним познайомитися. Казанова запевняв, що йому понад 300 років, хизувався вмінням створювати діаманти з нічого, а одну аристократку переконав, що за гроші зможе перетворити її на молодого чоловіка.

Визнавши його винахідливість, один граф найняв його шпигуном для продажу державних облігацій в Амстердамі. Це принесло Казанові чималі кошти, яке він швидко розтратив на азартні ігри та коханок.

До 1760 року він знову залишився без грошей і змушений був переховуватися від закону. Попри це, Казанова примудрився потрапити на аудієнцію до короля Георга III, а також зустрітися з Катериною II, намагаючись продати їй ідею російської лотереї.

У Варшаві він навіть бився на дуелі з полковником через італійську актрису. Загалом за цей час він подолав близько близько 7 250 кілометрів Європою, подорожуючи диліжансами.

