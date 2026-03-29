Про те, яким життя імператриці було насправді, пише Medium.

Якими були ранні роки Єлизавети Баварської?

Сісі народилася 24 грудня 1837 року в Мюнхені. Вона була четвертою дитиною герцога Максиміліана Йозефа Баварського та принцеси Людовіки.

Як представниця баварської аристократії, Сісі отримала класичну освіту: вивчала літературу, історію, музику та мистецтво. Вона володіла кількома мовами, зокрема німецькою, французькою та угорською. З дитинства захоплювалася спортом, особливо любила верхову їзду.

Сісі обожнювала верхову їзду / Портрет Єлизавети Баварської

Її життя кардинально змінилося у квітні 1854 року, коли вона стала дружиною імператора Австрії Франца Йосифа. Однак цей шлюб не приніс їй щастя. При дворі Сісі почала конфліктувати зі своєю свекрухою, імператрицею Єлизаветою. Їхні погляди на життя різнилися. Старша жінка суворо дотримувалася протоколу, тоді як Сісі не приймала жорстких придворних правил.

Попри внутрішні переживання та зростаючу депресію, Сісі залишалася символом краси й стилю. Вона прославилася своїм розкішним довгим волоссям і впізнаваною зачіскою – косами, укладеними у вузол. Її образ став прикладом для наслідування серед жінок по всій Європі. Вона віддавала перевагу елегантному, стриманому одягу та уникала надмірної розкоші.

Якою була політична діяльність Сісі?

З роками психологічний стан імператриці погіршувався. Вона дедалі більше почувалася нещасною та незадоволеною своєю роллю імператриці. Через це Сісі почала віддалятися від придворного життя та часто подорожувала, зокрема до Угорщини, Греції та на Корфу.

Особливе місце в її серці займала Угорщина. Там вона почувалася вільнішою, ніж у Відні, і відчувала тісний зв’язок із місцевою культурою. Вона добре володіла угорською мовою, цікавилася традиціями та історією країни, із задоволенням проводила час на природі – каталася верхи та ходила в гори.

Імператриця Елізабет / Картина Франца Ксавера Вінтергальтера

Сісі також підтримувала мистецтво. Вона відвідувала концерти, вистави й інші культурні заходи. Водночас вона не залишалася осторонь суспільних проблем й цікавилася політикою та підтримувала ініціативи, пов'язані з освітою жінок і допомогою малозабезпеченим.

Імператриця також активно займалася благодійністю, робила щедрі пожертви та особисто відвідувала лікарні, підтримуючи тих, хто цього потребував. Її пам'ятали як чуйну й співчутливу людину.

Як загинула Сісі?

Попри всі зусилля знайти внутрішній спокій, життя Сісі завершилося трагічно. У віці 60 років вона загинула від рук італійського анархіста Луїджі Лучені.

10 вересня 1898 року, під час поїздки до Женеви, Сісі йшла набережною озера Леман, коли на неї напали. Нападник планував убити герцога Орлеанського, але, не знайшовши його, вирішив напасти на наступну важливу на вигляд особу. Він ударив імператрицю в груди загостреним напилком. Попри спроби врятувати її, через кілька годин вона померла.

Вбивство Сісі / Художнє зображення

Смерть Сісі сколихнула всю Європу. На її похорон зібралися тисячі людей, а сама вона залишилася в історії як яскрава та культова постать, яку й досі пам'ятають.

Чому Єлизавету Баварську почали називати Сісі?

Як пише Wien mal anders, повне ім'я імператриці – Єлизавета-Амалія-Євгенія, герцогиня Баварська, однак в історії вона закріпилася під ім'ям Сісі Австрійська. Та це прізвисько з'явилося не одразу.

У дитинстві її називали Ліссі – зменшеною формою від Елізабет. Коли ж вона опинилася у Відні, це ім'я здалося надто складним. Люди прагнули мати імператрицю, ім'я якої легко вимовляти.

Саме тоді за нею закріпилося коротке й милозвучне Сісі, яке супроводжувало її все життя.

