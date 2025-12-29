Повідомляє 24 Канал з посиланням на History.

Як могла загинути Клеопатра?

Після того як війська Октавіана затиснули Клеопатру та Марка Антонія в Олександрії, пара вчинила самогубство у 30 році до нашої ери.

Обставини смерті Антонія відомі – він завдав собі смертельного удару ножем у живіт. Проте фінал життя самої цариці залишається загадкою.

"Смерть Клеопатри" / Картина Жана-Батиста Рено

Хоча популярна легенда стверджує, що Клеопатра померла від укусу кобри, давні літописці в цьому сумнівалися.

Зокрема, Плутарх писав, що справжня причина смерті нікому не відома, і згадував про отруту, яку цариця ховала у своєму гребінці. Інший історик, Страбон, припускав що цариця могла нанести на себе смертельну "мазь".

Сьогодні більшість вчених схиляються до версії, що Клеопатра використала шпильку, змочену в потужному токсині.

Як Клеопатра підкорила серце Антонія?

Як пише National Geographic, Римський полководець Марк Антоній, який був одним із трьох правителів Риму, ініціював зустріч із Клеопатрою для зміцнення союзу між державами.

У 41 році до нашої ери цариця вирушила до Тарсу, що на території сучасної Туреччини. На думку вчених, Клеопатра прибула туди з великим розмахом на розкішній баржі.

Клеопатра інвестувала в свої морські подорожі ретельно підібрані костюми, божественні асоціації, дорогі тканини та коштовності, музику та екзотичні есенції,

– написала мистецтвознавиця Діана Клейнер у своїй книзі "Клеопатра і Рим".

Такий стратегічний хід виявився надзвичайно успішним і миттєво вразив полководця. Між ними спалахнув бурхливий роман, через який Антоній, попри наявність дружини в Римі, переїхав до Олександрії, щоб бути поруч із коханою.

Чи була Клеопатра єгиптянкою?