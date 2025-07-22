Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, заметив, что Россия вообще не заинтересована в мирных переговорах. Там постоянно хотят показать "недоговороспособность Украины".

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Почему Украина соглашается на переговоры?

Как отметил Чаленко, переговоры в Стамбуле – это фактически бутафория. Не стоит ожидать от тамошних встреч существенного прогресса по прекращению войны. Однако Украине нужно присоединяться к этому.

Содержательности там ноль. Но это сигнал наружу, что Украина настроена на переговоры. Это возможность нам подчеркнуть, что реальные переговоры возможны на высоком уровне. Нужно, что Путин вылез из бункера,

– отметил Чаленко.

Несмотря на нулевую настроенность России на прекращение войны, переговоры в Стамбуле – это шанс договориться об обмене пленных. И это уже хороший результат.

Также эти переговоры дают возможность увидеть, в каком состоянии сейчас находится российский политикум. Мы должны больше анализировать врага,

– подчеркнул Чаленко.

Добавим, советник председателя ОП Михаил Подоляк назвал четыре фактора, которые заставят Россию пойти на прекращение войны. Тут нужны действия от международных партнеров.