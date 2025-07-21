В то же время украинская сторона скептически относится к возможности быстрого завершения войны на фоне усиления атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как продвигаются попытки закончить войну?

NYT пишет, что разрешение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине систем ПВО и его угрозы ввести санкции против партнеров России по торговле стали шагами для ускорения переговоров.

Издание констатирует, что Украина предложила провести переговоры о прекращении огня, обмена пленными и возвращения украинских детей, депортированных в Россию, и повторила предложение о прямой встрече лидеров.

По словам Владимира Зеленского, его советник по нацбезопасности Рустем Умеров передал это предложение российской переговорной группе. Впрочем, в России пока не отреагировали непосредственно на предложение украинской стороны.

В то же время, по данным издания, в Украине не надеются на скорое окончание войны во время переговоров при посредничестве Трампа, потому что с началом переговоров в мае Россия усилила атаки по городам и начала наступление на фронте.

Отмечается, что частичного успеха в определенной степени достигли благодаря словам Дональда Трампа о санкциях и помощи Украине. Впрочем, Киев до сих пор ожидает первую поставку дополнительных зенитных ракет Patriot из Германии.

Обеспечение долгосрочных поставок средств ПВО может ускорить переговоры: это устранит стимул для России откладывать переговоры до тех пор, пока не исчерпаются возможности ПВО Украины,

– говорится в статье.

Напомним, Борис Писториус в рамках 29-го заседания в формате "Рамштайн" под председательством Великобритании и Германии заявил, что его страна и США договорились о передаче Украине 5 систем ПВО в ближайшее время.