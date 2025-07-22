Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Георгій Чижов, припустивши, що очолювати російську делегацію на зустрічі у Стамбулі буде все той же Мединський, помічник Путіна.

Дивіться також В ОП сказали, що насправді змусить Росію почати реальні перемовини про мир

Гра за сценарієм Трампа, але за правилами Путіна

За переконанням політолога, під час чергового раунду перемовин Росія нічого нового українській стороні не озвучить. Надалі, ближче до миті, коли спливатиме термін у 50 днів, який визначив для Кремля американський президент Трамп, можливо, відбудуться зміни у російській позиції, а також зміни голови делегації.

Сподіваюсь, що українська делегація все-таки не дарма поїде до Стамбула, бо якщо вдасться повернути з полону українських громадян – це буде гарний результат, хоча він не має жодного відношення до укладання мирної угоди,

– зауважив Чижов.

На думку політолога, зараз відбувається імітація переговорного процесу. Російський диктатор вигадав цей формат прямих переговорів у Стамбулі, коли отримав від Європи ультиматум у травні 2025 року оголосити 30-денне перемир'я, інакше європейські ледіри погрожували ввести проти Росії жорсткі санкції.

Відмовитися від формату переговорів у Туреччині, які тоді запропонувала Москва, українська сторона, як зазначив політолог, жодним чином не могла. Адже президент США у той час сподівався, що від таких прямих переговорів між Росією та Україною може бути результат.

Зараз Україна знову вимушена погоджуватися на цей порожній третій раунд, бо в іншому випадку Росія казатиме, що це українська сторона не бажає мирної угоди. Тому певним чином це театр для одного глядача – Дональда Трампа,

– озвучив політолог.

Сьогодні, як зауважив Чижов, йде гра за сценарієм Трампа, але за правилами Путіна. А Україні в цій ситуації слід дотиснути американського лідера, аби той зробив те саме з російським диктатором, щоб оголошені для Кремля 50 днів завершились певним результатом. Наприклад, пекельними санкціями, які обіцяють ввести США щодо Росії.

Зазначимо, що політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко також вважає, що ці переговори у Стамбулі – бутафорія. Проте він пояснив, чому, на його думку, українській стороні все-таки варто брати в них участь. Детальніше про це – читайте в матеріалі.