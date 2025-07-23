Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Зверніть увагу Третій етап переговорів України та Росії у Стамбулі: усе, що відомо про перемовини 23 липня

Що заявила Росія про переговори у Стамбулі 23 липня?

Очільник російської делегації виступив з низкою заяв за підсумками переговорів. Сказав, що делегації довго обговорювали позиції у так званих "меморандумах", які начебто "були надані минулого разу".

Позиції достатньо далекі одна від одної,

– цинічно заявив Мединський.

Водночас сказав, що домовилися про продовження контактів як на рівні делегацій, так і окупанти "сподіваються", що "оперативно на рівні робочих груп".

Серед іншого, за словами кремлівських пропагандистів, Володимир Мединський заявив, що:

зустріч лідерів "має поставити крапку". Водночас цинічно додав, що спершу треба опрацювати умови угоди та зрозуміти, що саме на ній будуть обговорювати;

Росія нібито запропонувала Україні передати ще 3000 "тіл загиблих українських військовослужбовців",

Росія нібито запропонувала сформувати "3 робочі групи, які працюватимуть онлайн", зокрема, з політичних, гуманітарних, військових питань

Москва нібито запропонувала розглянути питання оголошення на лінії фронту "короткого перемир'я", аби забрати поранених і загиблих військових

обговорили питання повернення цивільних, переміщених внаслідок бойових дій.

Також глава російської делегації заявив, що завершується обмін полоненими. Окрім того, сказав, що країна-агресорка нібито вже повернула Україні "понад 7000 тіл загиблих воїнів".

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Окрім того, помічник Путіна прокоментував питання повернення українських дітей. Заявив, що нібито "весь список із 339 прізвищ" країна-агресорка "повністю пропрацювала". Також сказав, що частина з них начебто вже "повернулася до України", а щодо інших робота триває.

Зверніть увагу! Лише за офіційними даними на порталі "Діти війни" Росія станом на 23 липня Росія незаконно депортувала 19 546 українських дітей.