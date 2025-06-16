Про це пише 24 Канал з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка.

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Складності повернення загиблих

Клименко розповів, що після кожної репатріації розпочинається кропітка робота. Зокрема, відбувається розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз та перевірка кожної деталі.

Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації,

– розповів глава МВС.

Клименко зазначив, що під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців.

"Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", – підкреслив Клименко.

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Очільник МВС наголосив, що експертиза проводиться ретельно і не один раз. За його словами, найбільший виклик – час.

"Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії", – сказав він.

Клименко додав, що права на помилку немає. "Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", – резюмував очільник МВС.