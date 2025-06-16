Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

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Сложности возвращения погибших

Клименко рассказал, что после каждой репатриации начинается кропотливая работа. В частности, происходит вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз и проверка каждой детали.

Этот процесс и так сложный и длительный. А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации,

– рассказал глава МВД.

Клименко отметил, что во время последних репатриаций Украине передали и тела российских военных – смешанные с телами украинцев.

"Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", – подчеркнул Клименко.

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Глава МВД отметил, что экспертиза проводится тщательно и не один раз. По его словам, самый большой вызов – время.

"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно – именно это является целью России", – сказал он.

Клименко добавил, что права на ошибку нет. "Для нас это не статистика. Это – люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", – резюмировал глава МВД.