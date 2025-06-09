Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Что известно о возвращении 6 000 тел защитников

Рустем Умеров рассказал, что продолжается чрезвычайно чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов.

Речь идет о возвращении "на щите" более 6 000 украинских защитников, которые отдали жизнь за свободу Украины,

– написал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что этот процесс так же предусмотрен договоренностями, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Кроме того, Умеров сказал, что договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапный процесс возвращения отдельных категорий военнопленных:

тяжелораненых;

военных с серьезными заболеваниями;

молодых военнослужащих до 25 лет.

"Это только начало. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни. Переговоры продолжаются постоянно", – отметил Рустем Умеров.

К слову, 9 июня состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией, который продлится в несколько этапов. Среди освобожденных на этот раз были раненые, тяжелораненые и молодые украинцы до 25 лет.