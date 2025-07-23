Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Обратите внимание Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля

Что заявила Россия о переговорах в Стамбуле 23 июля?

Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз".

Позиции достаточно далеки друг от друга,

– цинично заявил Мединский.

В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп".

Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что: