Однако представитель украинского МИД Георгий Тихий отмечает, что называть этот документ "меморандумом" некорректно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

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Что говорят в МИД о так называемом российском "меморандуме"

Представитель МИД призвал все СМИ и журналистов "не играть в российскую игру" и не называть документ, который Россия представила на переговорах, "меморандумом". Он объясняет, что это исключительно российское видение и предложения по завершению войны и прекращения огня.

Потому что меморандум предусматривает, что две стороны соглашаются на что-то, а это конкретно их видение,

– говорит Тихий.

Он отмечает, что Россия передала документ непосредственно на встрече, тогда как Украина сделала это еще на прошлой неделе, чтобы россияне имели возможность ознакомиться с ним. По мнению Тихого, такое отношение России к переговорам демонстрирует несерьезность намерений страны-агрессора и желание затянуть время.

По его словам, украинская сторона даст соответствующую оценку российскому "меморандуму", которую смогут увидеть как партнеры, так и общественность. Однако для этого нужно время.

Заметим, что в СМИ обнародовали циничный "меморандум" России. Среди требований, в частности, вывод украинских войск с оккупированных территорий, снятие экономических санкций, предоставление русскому языку официального статуса и не только.