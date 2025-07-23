После завершения переговоров, которые по данным СМИ, длились менее часа, глава украинской делегации секретарь СНБО Умеров вышел к журналистам, передает 24 Канал.

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Когда состоится встреча Зеленского и Путина?

По словам Умерова, делегация Украины предложила россиянам провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.

Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Россияне согласились на возвращение людей, находящихся в плену более 3 лет, в том числе тяжелораненых и молодых. Речь идет об обмене более 1200 человек.

Напомним, что пропагандисты заявили о встрече "с глазу на глаз" между Рустемом Умеровым и Владимиром Мединским. На фейк о "тайной встрече" отреагировали в ЦПИ. Там объяснили, что на самом деле она состоялась в присутствии Хакана Фидана, выступавшего в качестве посредника.