Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 Владимир Огрызко, предположив, к каким результатам новые мирные переговоры могут привести. Также украинская и российская стороны могут сосредоточиться на подготовке саммита между Зеленским и Путиным.

Важно Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля

Для чего переговоры нужны Кремлю?

Огрызко отметил, что президент Украины заявил, что во время переговоров 23 июля, в частности, будет рассмотрен гуманитарный вопрос.

Это очень важная тема, потому что каждый освобожденный из плена украинский человек – это то, ради чего надо работать. Очень хорошо, что СБУ и другие спецслужбы, которые день и ночь работают на этот результат, освобождая наших героев. Потому что трудно представить условия в российских концлагерях, в которых украинские защитники находятся иногда годами,

– подчеркнул бывший министр иностранных дел.

Однако кроме гуманитарного, существует также политический аспект этих переговоров. В этом смысле единственное, чего хочет Кремль от Украины, отметил он, это – капитуляция.

Но здесь возникает, по словам Огрызко, определенная угроза, потому что, когда состоится очередной раунд переговоров, Путин скажет Трампу, что, мол, мы их проводим, как ты и хотел. Однако проблема в том, что украинцы не хотят отвечать на законные требования России. Поэтому мы и дальше будем их убивать, бомбить города Украины, ведь только таким образом можем заставить Украину принять наш ультиматум.

Получается, по мнению экс-министра иностранных дел, что мы косвенно работаем на то, чтобы эта российская пропаганда действовала именно таким образом. Поэтому Украине надо четко разделить два направления:

гуманитарное, над которым должны работать специалисты из государственных учреждений, общественных организаций, уполномоченный по правам человека, Красный Крест, ООН;

политический, который заключается в ведении переговоров, но они – ни о чем.

Владимир Зеленский отмечает, что надо выводить переговоры на уровень руководителей. Идея правильная, но Путин скажет, что он готов к этому, но встреча должна быть очень хорошо подготовлена,

– резюмировал Владимир Огрызко.

Он добавил, что это означает в реальности, что Путин не проведет встречу, пока Зеленский не согласится подписать капитуляцию. Поэтому Украине нужно найти способы заставить Кремль пойти на результативные переговоры и прекратить огонь.

Отметим, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией должен пройти в Стамбуле 23 июля. Встреча делегаций должна была начаться в 19:00 во дворце Чираган районе Бешикташ.

Накануне Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Ее возглавляет секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. Среди членов делегации – советник руководителя ОП Александр Бевз, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, представитель Минобороны Вадим Скибицкий, а также ряд военных из Генштаба, ВМС и Воздушных сил.