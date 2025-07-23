Вскоре в Украине эту информацию опровергли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Что известно о встрече в Стамбуле?

По информации российских СМИ, в Стамбуле главы обеих делегаций – Мединский и Умеров – якобы провели двустороннюю встречу в формате "лицом к лицу". Кроме того, третий раунд переговоров якобы продлится всего один день.

Впоследствии на фейк о "тайной встрече" отреагировали в ЦПД. На самом деле она состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника.

Такие вбросы – попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Украина в очередной раз будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.