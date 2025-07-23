Після завершення перемовин, які за даними ЗМІ, тривали менше ніж годину, очільник української делегації секретар РНБО Умєров вийшов до журналістів, передає 24 Канал.

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Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна?

За словами Умєрова, делегація України запропонувала росіянам провести зустріч лідерів за участі Ердогана та Трампа до кінця серпня.

Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Крім того, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Росіяни погодилися на повернення людей, які перебувають у полоні понад 3 роки, зокрема важкопоранених і молодих. Йдеться про обмін понад 1200 осіб.

Нагадаємо, що пропагандисти заявили про зустріч "віч-на-віч" між Рустемом Умєровим і Володимиром Мединським. На фейк про "таємну зустріч" відреагували в ЦПД. Там пояснили, що насправді вона відбулася в присутності Хакана Фідана, який виступав як посередник.