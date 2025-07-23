Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про переговори у Стамбулі 23 липня?

Президент розповів, що весь день на Сумщині після удару російських дронів тривають відновлювальні роботи. Наголосив, що ворожі БпЛА влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єктів понад 220 тисяч абонентів залишилися без світла. Йдеться про сотні тисяч українських сімей.

Глава держави зазначив, що за ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз майже повністю відновили електрику для Сумської області.

Упродовж дня президент заслухав глава МВС і Міненерго. Зазначив, що усі необхідні ресурси забезпечено. Зеленський додав, що українці завжди відновлюють зруйноване.

На тлі чергової терористичної атаки Росії президент прокоментував третій етап переговорів.

І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що перед зустріччю з росіянами українська делегація вже провела перемовини з президентом Туреччини.