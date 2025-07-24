Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Состоится ли встреча Путина и Зеленского?

Владимир Мединский прокомментировал предложение Украины провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США до конца августа.

Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку,

– сказал он.

По словам главы российской делегации, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать".

Мединский отметил, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

По словам Умерова, украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.