Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Состоится ли встреча Путина и Зеленского?
Владимир Мединский прокомментировал предложение Украины провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США до конца августа.
Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку,
– сказал он.
По словам главы российской делегации, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать".
Мединский отметил, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины.
Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.
По словам Умерова, украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.