Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого после третьего раунда переговоров в Стамбуле.

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Что Украина и Россия обсуждали в Стамбуле?

Георгий Тихий заявил, что документы, которые обсуждались в Стамбуле, было бы некорректно называть "меморандумами", как это делают россияне.

Потому что меморандум – это то, что согласовано двумя сторонами. Это их стратегия. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видение,

– пояснил он.

По словам спикера МИД, украинский проект меморандума является реалистичным и конструктивным, тогда как российский документ имеет характер ультиматума и содержит немало максималистских требований и заявлений.

Тихий добавил, что оба документа существенно отличаются по своей природе и это важно отмечать.

Напомним, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона озвучила российской делегации три ключевых приоритета. По словам Рустема Умерова, речь идет о полном и безусловном прекращении огня, организации встречи глав государств, а также продолжении гуманитарного трека.